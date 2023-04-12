استمرار تأثير المنخفض الجوي

وطن: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 من/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو باردًا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا و الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا و البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات المساء و الليل تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .