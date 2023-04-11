أسيران من جنين يدخلان اعواما جديدة في سجون الاحتلال

وطن: : دخل الأسير ياسر ابو بكر (55 عامًا) من قرية رمانة/ جنين، عامه الـ22 في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله في نيسان عام 2002.

وتعرض ابو بكر للمطاردة، وعقب اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلًا استمر لمدة 90 يومًا، وفي عام 2004 صدر بحقّه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات و40 عامًا.

حينما اعتقل كان ابنه الوحيد عاهد، يبلغ من العمر خمسة شهور.

الأسير ابو بكر من قادة الحركة الأسيرة، وهو نجل الشّهيد محمود علي ابو بكر، وشقيق الشّهيد عمار ابو بكر.

قبل اعتقاله حصل الأسير ابو بكر على شهادة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، وخلال سنوات اعتقاله حصل على الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.

ويقبع الأسير ابو بكر في سجن(ريمون).

كما دخل الأسير علي سليمان السعدي (الصفوري) (60 عامًا)، اليوم عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وتعرض الأسير السعدي للمطاردة والملاحقة قبل اعتقاله، كما وواجه الاعتقال منذ أواخر السبعينات.

وانخرط في النضال مجددًا ابان انتفاضة الأقصى، وكان من أبرز قادتها في المخيم.

عقب اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلًا، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا، بالسّجن المؤبد 5 مرات، و50 عامًا.

يعتبر السعدي من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، فقد حصل على البكالوريوس في التاريخ.

فقد والدته خلال سنوات أسره وحرم من وداعها.

علمًا أنّه متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء.