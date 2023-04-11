الاحتلال يقرر تعليق اقتحامات المستوطنين للأقصى حتى نهاية رمضان

وطن: قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بدءا من الغد وحتى نهاية رمضان، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان.

ووفقا للبيان فإن القرار اتخذ بناء على توصية أجمع عليها وزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاء؛ في حين عارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القرار، واعتبر أنه "خطأ فادح لن يجلب الهدوء".

وأثار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرم القدسي، الأسبوع الماضي، هجمات صاروخية على "إسرائيل" من غزة ولبنان وسورية قوبلت بضربات إسرائيلية. وحظرت سلطات الاحتلال، في سنوات سابقة، اقتحامات المستوطنين للحرم في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

المصدر: (عرب48)