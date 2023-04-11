"مساواة" تحذر من الإقدام على فصل المعلمين المضربين، أو إحالتهم القسرية للتقاعد، أو استبدالهم

وطن: حذر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" من الإقدام على فصل المعلمين /ات المضربين ، أو إحالتهم القسرية للتقاعد ، أو استبدالهم بآخرين.

وفي بيان له أكد مركز مساواة ان هذا الإجراء سيعمق الازمة ببعدها الاجتماعي ،وأن آثاره ستكون خلافات قد تقود الى نزاعات مجتمعية تودي بما يعرف بالسلم الاهلي .

كما أكد مركز "مساواة " أنه لا بديل عن انهاء الازمة إلا بمبادرات خلاقة بما فيها إعادة النظر في رفض وجود نقابي مهني مستقل للمعلمين /ات ،وإعاده النظر في ما اصطلح على تسميته موازنة طوارئ نقدية ، بما يصون حقوق المعلمين / ات النقابية والوظيفية والمالية ،بعيدا عن نهج العقوبات والحلول الامنية القسرية ، التي لا تقود لحل مستدام ، ولا تساعد في تنميه حقيقية للتعليم .