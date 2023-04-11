إصابتان برصاص الاحتلال شرق نابلس .. الاحتلال يحتجز مصابا ويمنع وصول الاسعاف اليه

وطن: اصيب شابان برصاص الاحتلال عصر اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة دير الحطب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير الحطب، واندلعت مواجهات اصيب خلالها شاب بالرصاص الحي وجري نقله الى المستشفى.

وقال احمد جبريل المتحدث بإسم الهلال الاحمر ان "شابا اصيب برصاص الاحتلال في الكتف وبشظايا خلال مواجهات في دير الحطب ويجري نقله لمستشفى رفيديا".

واضاف ان قوات الاحتلال منعت سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى مصابا آخر في دير الحطب وجاري التنسيق مع الصليب للوصول إليه.

من جانبها تناقلت وسائل اعلام عبرية ان الجيش "قتل شابين كانا في طريقهما لتنفيذ عملية" حسب ادعائه وانه "كان بحوزتهما اسلحة".