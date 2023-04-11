مؤسسة أكشن إيد فلسطين توزع حقائب النظافة الصحية والكرامة لتعزيزالحقوق الصحية والإنجابية للنساء المهمشات في تجمعات يطا

وطن: تواصل مؤسسة آكشن إيد فلسطين تنفيذ مشروع المشترك "الحماية والمياه والصحة والنظافة للفئات المهمشة في مناطق ج" الذي تنفذه مع مؤسسة تشيسفي الإيطالية بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي . حيث وزعت مؤسسة آكشن إيد فلسطين حقائب النظافة الصحية وحقائب الكرامة على النساء المهمشات في تجمعات خلة المية التي تشمل ام لصفا والبويب والرفاعية في منطقة يطا. يهدف توزيع هذه الحقائب التي إستهدفت 275 سيدة من تلك التجمعات إلى تعزيزأفضل ممارسات النظافة الشخصية والحماية والصحة الجسدية والنفسية والحركة للنساء والفتيات.

حقائب الكرامة وحقائب النظافة الصحية هي عبارة عن مجموعة متكاملة للأدوات و المواد الصحية توفر للنساء خدمات النظافة الشخصية. تم توزيعها على النساء للتخفيف من آثار الهشاشة والضعف على النساء والفتيات وتزويدهن بالمعلومات حول قضايا النظافة الشخصية وعلاقتها بالصحة وربطهن بخدمات الدعم اللازمة. كما تم توزيع وتحضير محتويات هذه الحقائب وفقا لتعليمات وإرشادات مجموعة الماء العنقودية ومجموعة الحماية التابعة للأمم المتحدة والتي تتعلق بطبيعة وشكل التدخلات الخاصة بالماء وحقائب الكرامة وحقائب النظافة الصحية.

عملت مؤسسة أكشن إيد -فلسطين مع الشركاء المحليين على الأرض، بما فيهم المجالس البلدية والمحلية للتجمعات السابقة لتوزيع حقائب الكرامة والحقائب الصحية الجاهزة للإستخدام من أجل الاستجابة لاحتياجات النساء الصحية الحرجة، وتسهيل تنقل النساء والفتيات ومساعدتهن على الحفاظ على نظافتهن الشخصية بما يحفظ كرامتهن. تحتوي هذه الحقائب على الفوط الصحية والصابون وفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان والمناشف وليف وشامبو ومساحيق غسيل ومعقمات وغيرها من الأدوات.

لا يؤثرنقص مستلزمات النظافة على كرامة النساء والفتيات فقط، بل يؤثر أيضًا على صحتهن وقدرتهن على التنقل ومشاركتهن المجتمعية ودورهن في الأسرة ، فضلاً عن زيادة احتمالية افتقارهن إلى مستلزمات الدورة الشهرية. لذا تعيد هذه المستلزمات ثقة المرأة بنفسها وتزودها بالمنتجات الأساسية للتغلب على هذه المشكلات.

تعتبر حقائب الكرامة والحقائب الصحية مفيدة للنساء والفتيات، ليس فقط لاحتوائها على منتجات النظافة الصحية للحيض والصابون وغيرها من مستلزمات النظافة ، ولكن أيضًا تعتبر وسيلة للوصول إلى النساء والفتيات ، وإعطائهن رسائل رئيسية حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات والمعلومات، ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين . كما ستساعد هذه الحقائب النساء على تربية ومساعدة اطفالهن بالامور الحياتية التي تخص النظافة وتقليل من الامراض المنقولة الناتجة عن العدوى وقلة النظافة الشخصية والعامة.

يسعى مشروع"الحماية والمياه والصحة والنظافة للفئات المهمشة في مناطق ج" إلى تحسين الحصول على مياه آمنه للعائلات، والمجتمعات والمدارس والمؤسسات المجتمعية ، كما يهدف الى تحسين التدخلات والاستجابة في مواضيع الصحة والنظافة العامة. يستهدف المشروع سكان هذه التجمعات كونهم الأكثرتعرضا لإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.