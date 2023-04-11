مدير الأرصاد الجوية لوطن: التقلّب الجوي الحالي ليس الأخير ويتوقع ان يشهد العيد اجواء غائمة جزئياً



وطن- فاطمة مشعلة- قال مدير عام هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد في حديث لـ "وطن" بأن التقلبات الجوية الحالية ليست الأخيرة التي تشهدها فلسطين والمنطقة، وانه من المتوقع أن تشهد الحالة الجوية تقلبات أخرى وحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الخميس الموافق 20 أبريل/ نيسان الجاري ( قُبيل العيد)، قد تجلب بعض الزخات المطرية.

واوضح أبو أسعد أن درجات الحرارة ستبدأ بالتحسن نهاية الأسبوع الحالي، وتحديداً يومي الجمعة والسبت القادمين، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، لتعاود التقلّب مرة أخرى يوم الخميس يوم الخميس ( 20-ابريل) قبيل العيد.

وأشار إلى أنه من المتوقع ان تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا خلال أيام العيد، دون هطولات مطرية.

وحول الهطولات المطرية للموسم الحالي، اوضح أبو أسعد لـ "وطن" أن نسبة الهطولات المطرية خلال هذا الموسم كانت في معظم المناطق أقل من معدلها السنوي العام؛ وانها وصلت في محافظتي بيت لحم ورام الله 90% من المعدل، أما في باقي المناطق فقد تراوحت بين 70 -85 % من المعدل السنوي، وفي قطاع غزة وصلت في بعض المناطق إلى 100%.