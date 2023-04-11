شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـع الـتـيـار الكهربائي من التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الأربعاء 12/4/2023: أجزاء من بلدة عين سينيا وتشمل : مصنع العمري للألمنيوم.

الخميس 13/4/2023: أجزاء من المنطقة الصناعية رام الله وتشمل: مصنع المعايعة والمجاورين، ملاهي مخماس والمجاورين، مصنع Cater Pillar والمجاورين، إسكان جنة الرحمن والمجاورين، شركة إيتكو والمجاورين.

وأعربت الشركة عن اعتذارها عن هذا الإجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.