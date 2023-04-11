"القيادة العامة" تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى

وطن: نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، فعالية إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقال محمد بنر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وممثلها في لجنة العلاقات الوطنية جنوب غزة، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الإسنادية "نقفُ اليومَ دعماً وإسناداً لأسرانا البواسل داخلَ سجونِ الاحتلالِ وتلبيةً لندائهِم ودعماً لصمودهِم ونضالهِم المستمر في مواجهةِ الإرهابِ الممنهجِ الذي تمارسُه الحكومةُ الصهيونيةُ الفاشيةُ برئاسةِ نتنياهو وبن غفير".

ونوه إلى أنه يصادفُ اليومَ الذكرى الرابعةَ والستينَ لتأسيسِ الجبهةِ الشعبيةِ لتحرير فلسطين القيادةُ العامة التي تبنتِ العملَ العسكري المقاوم وترجمتْ ذلكَ عبرَ عملياتِها النوعيةِ كعمليةِ الخالصةِ التي يصادفُ اليومَ أيضاً الذكرى التاسعةُ والأربعون على تنفيذِها.

وأكد أن "معركةَ الأسرى من أجلِ الحريةِ والكرامةِ هي معركةُ كلُ الشعبِ الفلسطيني" داعيا إلى أوسعِ تضامنٍ عربي ودولي مع قضيةِ الأسرى.