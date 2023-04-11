الجامعة العربية الأمريكية تعلن إطلاق المؤتمر العالمي الأول للتحول الرقمي في فلسطين

وطن: أعلنت الجامعة العربية الأمريكية عن بدء التحضيرات للمؤتمر العالمي الأول للتحول الرقمي في فلسطين الذي سيتم عقده في شهر حزيران المقبل.

ونوه الدكتور وليد ديب المستشار الأكاديمي لمجلس إدارة الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة التحول الرقمي وآفاقه في فلسطين وتداخله وتأثيره على القطاعات المختلفة لتقليل الفجوة الرقمية مقارنة بالدول الرائدة في هذا المجال والإفادة من كافة الفرص التي يتيحها التحول الرقمي على المستوى الوطني وفي القطاعات كافة.

وأضاف: "أدركنا في الجامعة العربية الأمريكية منذ سنوات تأثير التكنولوجيا والتطور الرقمي السريع على المجالات العلمية لذلك سعينا جاهدين إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف الحقول العلمية والبرامج الأكاديمية".

بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور علي زيدان ابو زهري: " يدعم هذا المؤتمر التوجهات العالمية بشكل عام وتوجهات الحكومة الفلسطينية حول التحول الرقمي، ونحرص أن نكون شركاء أساسيين في عملية تحول رقمي نموذجية وناجحة في فلسطين".

وعن محاور المؤتمر قال الدكتور إسلام عمرو عميد كلية العلوم الحديثة: " مجالات التحول الرقمي في فلسطين متعددة وذات أوجه مختلفة يضطلع بها العديد من الشركاء، والآفاق الممكنة في هذا المجال واسعة ومتعددة، حيث أن محاور التحول الرقمي في فلسطين متوائمة مع توجهات البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة، ولما كانت الجامعة العربية الأمريكية سباقة في التخصصات المتميزة، دأبت على طرح مجموعة من التخصصات الأكاديمية في مستويات الدراسات التأسيسية ( البكالوريوس) والدراسات العليا؛ وذلك بهدف رفد السوق الفلسطيني والإقليمي والعالمي بالخبرات المعاصرة المطلوبة في مجالات التحول الرقمي، والتي تتمثل بقطاعات الاقتصاد الرقمي، التعليم والثقافة والإعلام والحوكمة والعمل السياسي والدبلوماسي الرقمي، العلوم الصحية والحياتية، الاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية والتقنيات المساندة كعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي".

وأضاف عمرو أن المؤتمر سيستضيف مجموعة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجالات التحول الرقمي المختلفة والتي تشمل: الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والمصارف، والاتصالات، والسياسة، والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية. كما سيتم تسليط الضوء على أهم الإنجازات والتطلعات في فلسطين، إضافة الى استعراض الممارسات الفضلى في مجالات التحول الرقمي على مستوى العالم وكيفية توظيفها في فلسطين ضمن القطاعات المختلفة.

وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع استراتيجية الجامعة بتقديم برامج أكاديمية تلبي احتياجات السوق العالمي وتواكب تطوره وتعزز الميزة التنافسية للخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المبني على التكنولوجيا، حيث حرصت الجامعة مؤخرا على طرح عدة تخصصات في المجال الرقمي على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وشملت لدرجة البكالوريوس: التسويق الرقمي، الصحة الرقمية، الإعلام الرقمي، الاقتصاد الرقمي، العلوم السياسية والدبلوماسية الرقمية. أما لدرجة الماجستير، فتشمل: الاقتصاد الرقمي، والعلوم السياسية والدبلوماسية الرقمية، بالإضافة إلى برنامج الدكتوراة في الدبلوماسية الرقمية الذي سيتم طرحه في الفصل الدراسي القادم.