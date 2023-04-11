كتيبة جنين: استهداف قوات الاحتلال في محيط ماهر تركمان وتحقيق إصابات محققة ومباشرة

وطن: كشفت سرايا القدس _كتيبة جنين تفاصيل ما حدث في حي الهدف في مخيم جنين صباح اليوم الثلاثاء .

وقالت الكتيبة خلال بيان لها أن قوات الاحتلال اقدمت على اقتحام حي الهدف في مخيم جنين ومحاصرة بعض المنازل واقتحامها في محاولة للوصول إلى المجاهدين والمقاتلين، مؤكدة ً "ان معية الله ومن ثم يقظة مجاهدينا واستعداهم وعزيمتهم كانت له بالمرصاد".

وأضحت ان "قواتها استهدفت قوات الاحتلال التي تواجدت في منزل المواطن ماهر تركمان ، وحققت إصابات مباشرة"، مشيرةً الى انه "بعد انتهاء المعركة تبين وجود الدماء في مكان تواجد القوات الصهيونية".

وبينت الكتيبة ان "المجموعات المختلفة قامت باستهداف قوات الاحتلال والتصدي لها بكل قوة واقتدار وتوجيه ضربات مباركة في أكثر من نقطة اشتباك، حيث قامت وحدة الهندسة بتفجير العديد من العبوات الناسفة بدوريات الاحتلال وقواته بشكل مباشر في أكثر من مكان".

وأشارت الى "تمكن المجاهدين من استهداف قناصة الاحتلال التي تمركزت في عمارة القصار بوابل من الرصاص من مسافات قصيرة".

وأضحت ان "قواتها استهدفت قوات الاحتلال التي تواجدت في منزل المواطن ماهر تركمان وتحقيق إصابات محققة ومباشرة، وبعد انتهاء المعركة تبين وجود الدماء في مكان تواجد القوات الصهيونية".

وأكدت الكتيبة "في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك سيرتد على هذا المحتل المجرم, وسنبقى رأس حربة المقاومة الباسلة بكل كتائبنا وتشكيلاتنا ومجموعاتنا المنتشرة في الضفة الحبيبة، مشددة على إننا على عهد الشهداء ماضون لن نتراجع أو نلين, وسيبقى سلاح مجاهدينا الرعب الذي يلاحق الاحتلال وقطعان المستوطنين".