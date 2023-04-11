تقديرات وزراء الاحتلال: عملية عسكرية نهاية نيسان

رام الله - وطن: نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين في حكومة الاحتلال أن تقديراتهم تشير إلى احتمالية تنفيذ عملية عسكرية، بعد انتهاء الاحتفال بما يسمى ذكرى إقامة "إسرائيل"، في 25 من شهر نيسان/ إبريل الحالي

وذكرت الإذاعة أن التقديرات تبلورت بناء على "معلومات استخباراتية"، حسب زعمها، وصلت مؤخراً إلى المسؤولين في دولة الاحتلال، بالإضافة إلى تزايد الانتقادات بين المستوطنين لحكومة نتنياهو بسبب تعاملها "الضعيف"، حسب وصفهم، مع العمليات الأخيرة.

وقالت إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "لا يرغب" في التصعيد قبل الاحتفال بذكرى "إقامة إسرائيل"، أو النكبة الفلسطينية، وسيجري تأجيل العملية العسكرية "غير معروفة التفاصيل"، حسب وصفها، إلى وقت لاحق.