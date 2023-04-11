جامعة بيرزيت تفتح باب الترشح لجائزة شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي

وطن: أعلنت جامعة بيرزيت عن فتح باب الترشح لجائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي، والتي أطلقتها الجامعة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة.

وستعلن نتائج الجائزة في احتفالية خاصة ستقام في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال شيرين في 11 أيار 2023 داخل حرم جامعة بيرزيت، وبحضور جمهور الصحفيين والأكاديميين والمهتمين.

وتُمنح الجائزة لثلاثة فائزين ضمن محاور الإعلام المرئي، أو المسموع، أو الرقمي.

ويتوجب على الصحفيين المشاركين تقديم 3 أعمال مميزة تعالج قضايا تهم الرأي العام الفلسطيني، وتحديداً القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكات الاحتلال والمناطق المهمشة أو المهددة.

وتتكون لجنة الجائزة من: محمد أبو الرب، ووليد العمري، ووليد الشرفا، ومحمد دراغمة، وعماد الأصفر، ونبال ثوابتة، وجمان قنيص، وناهد أبو طعيمة.

تأتي هذه الجائزة تخليدا لذكرى أبو عاقلة، ودعما للحريات الإعلامية والعمل الصحفي في فلسطين، وبإمكان الصحفيين الفلسطينيين من كل فلسطين التاريخية الترشح للجائزة وإرفاق الإنتاجات الإعلامية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة قبل الأول من أيار.