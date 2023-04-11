مستوطنون يعربدون على الشارع الرئيس في تقوع شرق بيت لحم

وطن: قام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بأعمال عربدة على الشارع الرئيس في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن، بأن عددا من المستوطنين تجمهروا على مدخل مستوطنة "تكواع" المقامة على أراضي البلدة، على الشارع الرئيس، وقاموا باستفزاز المواطنين، سواء باعتراض مركباتهم، أو التلفظ بألفاظ نابية.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما في بلدتي الخضر وتقوع في محافظة بيت لحم.