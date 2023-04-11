الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار لليوم الرابع على التوالي

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار، لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويواجه المواطنون منذ أربعة أيام معاناة حقيقة في الوصول إلى أماكن عملهم، ومزارعهم في الأغوار، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدة مناطق، خاصة في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.