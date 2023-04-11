للمرة الأولى منذ عشرة شهور.. بتكوين تتخطى الـ 30 ألف دولار في تعاملاتها

وطن: تجاوز سعر العملة المشفرة "بتكوين" حاجز 30 ألف دولار في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عشرة شهور، وسط هدوء المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية التي وقعت الشهر الماضي.

وبحسب منصة "كوين بيس" للعملات المشفرة، بلغ سعر بتكوين 30.4 ألف دولار للوحدة، صعودا من 28.9 ألف دولار في تعاملات الاثنين.

وسعر العملة المسجل في التعاملات الصباحية اليوم، هو الأعلى منذ تعاملات 10 يونيو/ يونيو/حزيران الماضي.

ويأتي الارتفاع بفعل تلاشي المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية، في وقت أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وتتوقع أسواق العملات المشفرة أن يكون هناك الكثير من السيولة التي سيتم ضخها في سوق العملات المشفرة نتيجة لتخفيف السياسة النقدية، مع تحوّل بتكوين إلى الأصل الأفضل أداء لعام 2023.

وصعدت القيمة السوقية للعملات المشفرة في التعاملات الصباحية اليوم، 1.3 % إلى 1.202 تريليون دولار، صعودا من 1.186 تريليون دولار، أمس الاثنين.