وقفات بالدنمارك وألمانيا تنديدًا بالاعتداءات على الأقصى

وطن: نظمت الجاليات الفلسطينية في الدنمارك وألمانيا وقفات تضامنية وتظاهرات، تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، ودعمًا للشعب الفلسطيني.

وشارك المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بوقفة تضامنية تندد بالاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، نظمتها الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية، وملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك.

ورفع المشاركون شعارات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، مطالبين الحكومة الدنماركية والمجتمع الدولي بالوقوف في وجه الممارسات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاحتلال.

وفي مدينة أوروهوس الدنماركية، نظم اتحاد الجمعيات الفلسطينية وقفة، تضامنًا مع أبناء الشعب الفلسطيني، واستنكارًا لما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات إسرائيلية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني ومنددة باعتداءات الاحتلال، مطالبين بدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي السياق، شارك الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا وأبناء الجالية الفلسطينية في برلين، في مسيرة عيد الفصح السنوية التي ضمت الآلاف من المواطنين الألمان، والتي تطالب بالسلام، ووقف الحروب.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال أيامٍ مضت تعرض المسجد الأقصى والمعتكفون داخله، لاعتداءات وحشية على يد شرطة الاحتلال، تخلله إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز صوب المتواجدين بالمصلى القبلي، ما أسفر عن إصابات واعتقالات وإلحاق أضرار فادحة في محتويات المصلى وعيادة المسجد.

ويتواجد المعتكفون في باحات المسجد الأقصى؛ لصدّ أي استفزازات واعتداءات للمستوطنين، على خلفية محاولات منظمات "الهيكل" المزعوم، إدخال "القرابين" لباحات المسجد وذبحها، وتنفيذ اقتحامات بأعدادٍ كبيرة له خلال أيام عيد "الفصح" الذي بدأ مساء الأربعاء الماضي وينتهي غدًا الأربعاء.