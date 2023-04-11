مركز "شمس” يدين جريمة إعدام الطفل محمد فايز بلهان في مخيم عقبة جبر

وطن: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" جريمة إعدام الطفل محمد فايز بلهان (15 عاماً) في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، التي أرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي امس.

وقال المركز في بيان بأن استهداف الأطفال الفلسطينيين مقصود وممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، فقيام جيش الاحتلال باستهداف الأطفال في الأجزاء العلوية من الجسد ، يؤكد أن هناك قراراً من المستويين السياسي والأمني بإيقاع المزيد من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا، وأن هناك إصراراً من قبل جيش الاحتلال على ذلك، بقصد القتل العمد لطفل مدني أعزل لا يشكل أي خطر أو تهديد لحياة جندي مدجج بالسلاح ومحصن في دورية عسكرية حديثة.

وأكد مركز "شمس"على ضرورة توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين من الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين ، وفي مقدمتها عمليات الإعدام الممنهجة التي يقوم بها بشكل يومي ومتواصل، وذلك التزاما بما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تحمي حقوق الأطفال وتوفر الأمان والاستقرار لهم بعيدا عن العنف والمعاناة والاضطهاد، استناداً أيضاً إلى اتفاقية جنيف الرابعة ألتي تحمي المدنيين وخاصة الأطفال في حالات النزاع المسلح وفي وقت العمليات الحربية .

كما وطالب مركز "شمس" كافة المؤسسات الحقوقية الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وحماية الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لأقسى ظروف المعاناة والتنكيل والإعدامات وعمليات الاستهداف اليومي من قبل الاحتلال بضرورة محاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب، كما ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم قتل وإعدام بحق الأطفال الفلسطينيين.

وطالب مركز "شمس" المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان و الأمين العام للأمم المتحدة ، ومنظمة اليونيسيف وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع والمسلح بضرورة التوقف أمام مسؤولياتهم القانونية و الأخلاقية وإدانة ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين من عمليات قتل وإعدام بدم بارد، وضرورة إرسال لجان تقصي حقائق دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للإطلاع على الانتهاكات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأطفال الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم وأهمها الحق في الحياة ومعاينة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ولاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.