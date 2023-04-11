اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو أحياء الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، حيث نشرت قوات الاحتلال القناصة على الأسطح وداهمت بعض المنازل، وسط اشتباكات مسلحة.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات تجاه برقين وأطراف مخيم جنينن، حيث بلغ عن انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المطلوب ماهر تركمان في جنين، وهو المتهم بتنفيذ عملية الأغوار الأولى مع نجله الشهيد وابن شقيقه الأسير.

وحاصرت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، حيث سمع دوي اشتباكات في المكان.