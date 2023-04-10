مستوطنون يهاجمون منزلا في بلدة الخضر

وطن: هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلا في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن عشرات المستوطنين تجمهروا في منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة، ورشقوا منزلا يعود لعائلة البلبول ومحلات لتصليح المركبات، بالحجارة والزجاجات الفارغة، وهم يرددون "الموت للفلسطينيين" .

وأضاف صلاح أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان من جهة، والمستوطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت من جهة أخرى، دون أن يبلغ عن إصابات .