عرين الأسود: أوقعنا إصابات في صفوف الاحتلال خلال كمين محكم بمخيم العين

وطن: أعلنت مجموعات عرين الأسود، مساء الاثنين، تمكنها من تحقيق إصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال كمين محكم في مخيم العين بنابلس.

وقالت المجموعات في بيان صحفي:" مُقاتِلو العَرين البَواسِل والمُقاوَمة في مَدينة نابلِس فَجْرَ هذا اليَوْم أوْقَعوا جُنود المُحْتَل بِكَمينٍ مُحْكَمْ في مَنْطِقِة مُخيَّم العين وَشَكَلوا حَوْل القُوة المُقْتَحِمَة حِزامٌ ناريٌّ كَثيف بالرَّصاصِ والعُبواتِ الناسِفة، مما أدّى الى اصاباتٍ مُحَققَة في صُفوف جُنودَ العَدّو وآلياتِه ولا يَهُمُنا إطلاقاً ما يُعلِنُهُ العَدّو فَالقَول قَولَنا والصِّدق ما قالَ المُقاومين".

وأضافت:" نُوَجِه هَذه الرِّسالَة وَنُكَرِرُها للِمَرِة الثانيَة للقاصي والدّاني وافهموها جيداً وحللوها جيداً، العَرين سَيُحاسِب كُل مَنّْ خَطَط وَكُلْ مَنّْ نَفَّذْ وَكُلْ مَنّْ تَآمَرْ وكل من تلسن وَكُلَ مَنّْ أَعْطى مَعلومة سَواء أَدّْتْ لاستشهاد مُقاوِم أَوْ مُجاهِد أَوْ قائِد مِنَّ العَرين أَوْ مِنّْ غَيْرِه مِنَّ الفَصائِل المُقاوِمَة".

وتابعت: "قُلْنا وَنعيد وَنُذَّكِرَ مَرَّةً أُخرى واهِمٌ مَنّْ يَظُنّ أَنّْنَا لا نَعْلَم كُل شَيء، كُلْ اسم، كُلْ جِهة شارَكت مَهْما كانَ حَجْم مُشارَكَتِها في الجَرائِم التّي وَقَعَتْ بِحقَ أَبناء العرين وأبناء شَعْبِنا ولَكِنّْ يَبْدو أنَّ مَنّْ نوجه له الرسائل لا يقرأ جيدا ولا يَقرأ بين السُطور لذلك وَجَب التَنويه للمرة الأخيرة"



