"حراك المعلمين الموحد" للحكومة: لا تختبروا صبرنا.. نؤكد على استمرار الإضراب

وطن: جدد حراك المعلمين الموحد التأكيد على استمرار الإضراب كما أعلن عنه سابقا.

وقال الحراك في بيان صدر عنه، مساء اليوم الاثنين، "نقول للحكومة لا تختبروا صبرنا بإنهاء العام الدراسي، فهذا تأجيل يائس للأزمة، وندعو لإقامة صلاة الجمعة القادمة في مساجد مراكز المدن بعنوان "جمعة نصرة المعلمين المظلومين"، ثم ستنطلق وقفات داعمة لمطالب المعلمين، ونؤكد على استمرار الإضراب كما هو، ومقاطعة اختبار التوجيهي من مراقبة وتصحيح.