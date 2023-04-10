الإعلان عن برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطينيّ

وطن: أقرت مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطينيّ الذي يُصادف السابع عشر من نيسان من كل عام.

وبينت المؤسسات والقوى، في بيان لها، أن البرنامج هذا العام سيخصص لقضية الأسرى المرضى، ولقضية الشهداء المحتجزة جثامينهم ومنهم الأسرى الشهداء.

وجاء البرنامج على النحو التالي:

- عقد مؤتمر صحفي في مركز الإعلام الحكومي يوم الأحد 16/4/2023، الساعة 12:00 ظهرا.

- إيقاد شعلة الحرّيّة على شرف الأسير البطل وليد دقة، والشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال، والشهداء كافة، وذلك يوم الأحد 16/4 الساعة 7:00 مساء في ساحة مركز بلدنا الثقافي بالبيرة.

- إحياء يوم الأسير الفلسطيني يوم الإثنين 17/4 الساعة 12:00 ظهرا، في المحافظات كافة.

وقالت المؤسسات والقوى: "نتوجه إلى أسرانا، ومعتقلينا الأبطال في زنازين الاحتلال، مؤكدين على وقوف كل أبناء شعبنا إلى جانب الأسرى، والمعتقلين الأبطال، ومعاناتهم، وأهاليهم".

وتوجهت بالتحيّة للأسير خضر عدنان الذي يمضي بالإضراب لليوم 65 على التواليّ، والمعتقلين الإداريين والمرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقّة، وكذلك الأسير عاصف الرفاعي".