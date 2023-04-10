بنيامين نتنياهو: ابقاء يوآف غالانت في منصبه، وزيرا للجيش،

وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإبقاء على يوآف غالانت في منصبه، وزيرا للجيش، وذلك خلال مؤتمر صحافيّ متلفز، عُقد مساء اليوم الإثنين، شدد فيه على أن "إسرائيل "تتعرّض لهجوم إرهابيّ"، مؤكدا أن "تل أبيب"، ستمنع حماس من إقامة بنية تحتيّة في لبنان.

وقال نتنياهو خلال خطابه: "دولتنا تتعرّض لهجوم وسنصدّ كافة التهديدات التي نتعرض لها".

وفي خطوة نادرة، اعترف نتنياهو علانية بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عدوانية في سورية، وقال: "عملنا ضد أهداف إيرانية في سورية، ولن نسمح بإقامة بنية تحتية إرهابية لحركة حماس في لبنان".

وهاجم نتنياهو المعارضة "الإسرائيلية"، والمظاهرات ضد إضعاف جهاز القضاء، قائلا إن "الحكومة السابقة وقعت اتفاقا مع ’حزب الله’، سلّمت بموجبه أراضي الدولة واحتياطيات الغاز للعدو، دون الحصول على أي شيء".

وفي الصدد ذاته، أضاف نتنياهو: "وعدتنا (الحكومة السابقة) بأن اتفاقية الشراء هذه، ستأخّر المواجهة مع حزب الله، وحدث العكس تماما"

وزعم نتنياهو أن "الحرس القومي، لن يكون خاضعا" لوزير المتطرف إيتمار بن غفير