عملة Love Hate Inu في مواجهة شيبا إينو: ما هي عملة الميم الأفضل للشراء؟

في حال كنتم تتساءلون حول عملة الميم الأفضل للشراء بين Love Hate Inu وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)؛ تابعوا معنا هذه المقالة لتتعلّموا كلّ ما تحتاجون معرفته عن هذا الأمر.

استمرّت شيبا إينو كواحدةٍ من أفضل عملات الميم على مدى العديد من السنوات بالرّغم من بدايتها كمشروعٍ ساخرٍ لعملةٍ رقمية، إلا أنّ شعبيّتها ارتفعت بشكلٍ هائلٍ وحقّقت زيادةً في القيمة بمعدّل 240% خلال أسبوعٍ واحدٍ فقط في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021؛ إلّا أنّ هذه القيمة بدأت في التراجع بعد ذلك بفترةٍ وجيزةٍ ويتمّ تداول عملة SHIB حالياً بقيمةٍ أقلَّ بنسبة 55%.

ويمكن القول أن ذلك حدث بسبب اعتبار بعض المستثمرين لهذه العملة على أنّها خدعةٌ لرفع السعر والبيع (Pump and Dump)؛ ناهيك عن وجودِ محفظةٍ لأحد الحيتان تحوي مليار دولارٍ من عملات SHIB ممّا يثير القلق حول السيطرة على مصير العملة. ونتيجةً لهذه العوامل ظهرت عملات ميم جديدة تهدّد بانتزاع العرش من شيبا إينو.

تأتي Love Hate Inu من بين أحدث مشاريع عملات الميم التي تعتمد على شعبيّة شيبا إينو، وما يزال هذا المشروع في مرحلة البيع المُسبق الذي جمع حتى الآن 1.3 مليون دولار، وتعتبرُ عملة التصويت من أجل الكسب (Vote 2 Earn) بديلاً مثالياً لشيبا إينو لأنّها تدخل الحداثة إلى سوق عملات الميم الرقميّة، وهو ما فشلت شيبا إينو بتحقيقه؛ وقد جاء الدليل على ذلك في الأسابيع الأولى من البيع المُسبق لعملة Love Hate Inu التي كانت تتّجه صعوداً في ظلّ هبوط عملة SHIB.

ولكن ما الذي يجعل Love Hate Inu أفضل من شيبا إينو؟ ستلقي هذه المقالة الضوء على الفروق الأساسيّة بين المشروعين وتشرحُ لما يجبُ عليكم الاستثمار في Love Hate Inu.



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ما هي Love Hate Inu؟

هي عملة ميم رقميّةٌ وتصويتٌ من أجل الكسب (Vote 2 Earn) تسمحُ للمستخدمين بالحصول على مكافآتٍ من خلال التصويت في استطلاعاتٍ متعدّدة، وتعرض عليكم Love Hate Inu امتلاك العملات والتصويت في الاستطلاعاتِ لقاء الحصول على المزيد من العملات ومكافآتٍ قيّمةٍ، وعلى جميع المُستخدمين الراغبين في التصويت امتلاكُ ورهنُ عملاتِ LHINU على الأقلّ لمدّة 30 يوماً، وسيحصلون على قوّة تصويتٍ أعلى من خلال زيادة مدّة الرهن أو عدد العملات المرهونة.

وفيما ستكون عملية التصويت سريّةً بالكامل، تتنوّع الاستطلاعات بين مواضيعَ جذّابةٍ وتفاعليةٍ وأخرى أكثر جدّيةً، وسيسمحُ فقط لمالكي عملات LHINU بالتصويت في هذه الاستطلاعات لضمان عدم وجود خداعٍ أو مخالفاتٍ، وسيقوم فريق المُطوّرين فقط بعمل الاستطلاعاتِ حالياً مع إمكانيّة وضعها من قبل جميع أفراد المُجتمع بمرور الوقت.



ولكنّ Love Hate Inu هي أكثرُ من مجرّد منصّة تصويت، حيث يهدف المشروع ليكون مساحةً يمكن للجميع التعبيرُ عن آرائهم ضمنها بحريّة، ويطمح المشروع لخلق مجتمعٍ من الأشخاص المُستمعِين ويكافئ الأفراد على آرائهم.

عملتا Love Hate Inu وشيبا إينو، ما هو الفرق؟

على الرّغم من أنّ كلتيهما عملاتُ ميم رقميّةٌ، توجد العديد من الاختلافات الرئيسيّة بينهما:

الوظيفية: تمتلك عملة Love Hate Inu فائدةً وظيفيّةً على عكس شيبا إينو، ما يعني أنّ مالكي عملة LHINU سيحصلون على منافعَ حقيقيّة، ويتوقّع الخبراء نجاة عملات الميم ذات الوظيفة فقط من تغيّراتِ تفضيلات المستثمرين في السنوات القادمة.

المعروض: معروض شيبا إينو الكليّ يساوي 250 تريليون عملة ما يتسبّب بانخفاض سعر SHIB، أمّا بالنسبة لـ Love Hate Inu فيساوي معروضُها الكليّ 10 مليارَ عملةٍ فقط، وبالإضافة إلى ذلك سيتمّ عرض 90% من العملات للبيع المُسبق أي أنّ المستثمرين سيملكون الحصّة الأكبر من العملات.

المُلكية: فيما يمتلك أحد الحيتان غالبيّة عملات SHIB، ستكون غالبية عملات LHINU في يد المستثمرين الداعمين والمؤمنين بالمشروع.

مشروع Love Hate Inu يحدث بلبلةً في هذا القطاع النامي

يُفترض أن تبلغ قيمة سوق برمجيّات الاستطلاعات الرقميّة العالميّ 5.69 مليار دولار بحلول عام 2027 بمعدّل نموٍّ مُرَكّب سنويٍّ يُعادل 15.5%، وستلعب Love Hate Inu دوراً مهماً في نموّ هذا القطاع كونها تعدُّ جزءاً منه، ويعودُ الفضل في ذلك لإحداثها ثورةً في هذا المجال بإدخالها لتقنيّة البلوكتشين في السوق، وسماحِها للمنصّات بتسجيل نتائجَ غيرِ قابلةٍ للتلاعب.

وإضافةً إلى ذلك يجمع المشروع بين قطاع عملات الميم وسوق برمجيّات الاستطلاعات الرقمية، ويزعم الخبراء أنّ Love Hate Inu ستصبح هي الرائدة وأفضل منصّة تصويتٍ في السوق بسبب بنائها على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، ويقدّم المشروع نظاماً مُحكَماً لبناء تطبيقاتٍ آمنةٍ وسهلة الاستخدام يُمكن الاعتماد عليها.



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هل تُعتبرُ Love Hate Inu عملة الميم الأفضل الجديدة للشراء؟

يتوقّع العديد من الخبراء بلوغ عملة Love Hate Inu-LHINU النجاح الذي حقّقته إحدى أقوى عملات الميم تامادوج (Tamadoge-TAMA)، وفي الواقع يتّفق الخبراء على أنّ هاتين العملتين ستكونان السببَ الوحيدَ لنجاة قطاع عملات الميم.

وأصبحت تامادوج إحدى أفضل عملات الميم للشراء بعد انتهاء البيع المُسبق وإدراجها على أوّل منصّة تداولٍ مركزيّة، وجمع المشروع عندها 19 مليون دولار في مرحلة البيع المُسبق وارتفع سعر العملة 200% مع إدراجها على أوّل منصة تداول؛ وتُشابه Love Hate Inu هذا المشروع خصوصاً من ناحية الفائدة الوظيفيّة، ومن المرجّح أن تحقّق النجاح ذاته.

قوموا بشراء عملة الميم الأفضل قبل زيادة سعرها

تبعد Love Hate Inu ثلاثة أيّامٍ عن المرحلة التالية من البيع المُسبق، والتي سيزداد فيها سعر عملة LHINU بشكلٍ متصاعد، لذا عليكم المسارعة لشراء عملة الميم الأفضل بسعرها المخفّض قبل فوات الأوان؛ وبذلك سيحقّق المستثمرون عائداتٍ مع كلِّ زيادةٍ في السعر وسيحققون من الأرباح أكثرَ وأكثرَ بمجرّد عرض العملة لأوّل مرّةٍ على منصات التداول. وتبلغ مدّة البيع المُسبق لعملة LHINU شهرين فقط وهذا سببٌ إضافيٌّ للاستثمار في المشروع بسرعةٍ قبل نفاد الكمية.



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