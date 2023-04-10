مشروع Love Hate Inu ينجح في جمع أكثرَ من 2 مليون دولار وينتقل إلى المرحلة الثالثة من البيع المسبق لعملته $LHINU الخاصة بالتصويت من أجل الكسب

على مدار العامين الماضيين، حازت العملات الرقمية من فئة الميم (Meme coins) على شعبيّةٍ كبيرة بشكلٍ مطّردٍ في فضاء البلوكتشين بعد طفرة انطلاقة قطاع الكريبتو بأكمله خلال عام 2021.

ويشارُ إلى مشروع Love Hate Inu -وعملته LHINU- باعتباره واحداً من أحدث اللاعبين الجُدد وأكثرِهم تميّزاً، وهو مشروعٌ يقدّم مفهوماً فريداً لتقنية الويب الثالث (Web3) الحديثة ويُمكن أن يغيّر شكل سوق الاستطلاعاتِ عبر الإنترنت، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

من الجدير بالذكر أنّ منصة التصويت من أجل الكسبLove Hate Inu تمكّن المستخدمين من المشاركة بفاعليّةٍ في استطلاعات الرأي عبر الإنترنت، ومكافأة من يُدلون بأصواتهم في استطلاعات الرأي الخاصة بالمنصّة عن طريق أرباحٍ في صورة عملاتٍ رقمية. وفي حين يتشابه هذا النهج -من جوانبَ عدّة- مع نظم الحوكمة المتمثّلة في مشاريع بلوكتشين لامركزيّةٍ عديدة، فإنّه يوسّع هذا المفهوم من خلال السماح لكافة المستخدمين بإنشاء أية استبياناتٍ أو استطلاعاتِ رأيٍ يرغبون بنشرها.

ومن خلال توظيفها لتقنية البلوكتشين في استطلاعات الرأي وغيرها من عمليات التصويت، فإنّ Love Hate Inu تضمن عملية تصويتٍ عادلةً يمكن التحقّق منها وغيرَ قابلةٍ للتغيير ويستحيلُ تزوير نتائجها، وبناءً عليه تكون نتائج عمليات التصويت مقاومةً للتلاعب وبكاملِ الشفافية.

يذكرُ أنّ هذه المنصة المتقدّمة من حيث الابتكارُ والتطوّر قد جمعت حولها قدراً هائلاً من الحماسة والتقدير البالغين داخل مجتمع الكريبتو؛ فخلال المراحل الأولى من عرض البيع المسبق المميّز الخاص بها، نجحت عملة الميم الواعدةُ الجديدة Love Hate Inu بجمع ما يزيد على 2 مليون دولار خلال أقلِّ من شهرٍ واحدٍ فقط.

قطارُ البيع المسبق لمشروع Love Hate Inu يبلغ محطته الثالثة

بالتزامن مع انتهاء Love Hate Inu من ثاني مراحلها والانتقال إلى المرحلة الثالثة من الطرح الأوليّ (ICO) لعملتها الرقمية، يتسابق المستثمرون لشراء عملات $LHINU وتأمين حصّتهم منها مبكّراً؛ ومع بلوغ قطار البيع المسبق لمحطّته الثالثة، فقد صاحب ذلك زيادةٌ ملحوظةٌ في سعر العملة.

ومع تحقيق المنصّة لأوّل إنجازٍ مهمٍّ لها بنجاحها في جمع مبلغٍ قدرُهُ 500,000$ بعد ستّة أيّامٍ فقط من بدء أولى مراحل البيع المسبق لعملة منصة Love Hate Inu، فقد استحوذت المنصّة الحديثة على اهتمام الكثيرين ممّن أصبحوا على درايةٍ الآن بإمكاناتها الواعدة إلى جانب نهجها الفريد والمتمثّل في نهج التصويت من أجل الكسب.





وفيما تجاوز حجم التمويل الذي تمّ جمعه إلى الآن مبلغ 2 مليون دولار غداة الانتهاء من المرحلة الثانية للبيع المسبق؛ فإنّ السعرَ الحاليّ لعملة $LHINU الواحدة -كما هو معلنٌ في الموقع الرسميّ الخاص بالمشروع- يبلغ 0.000095$ فقط. وفي وقتِ كتابة هذا الخبر، نجح مشروع Love Hate Inu في جمع ما قيمته 2,065,733 من عملة USDT المستقرة، مع تحديد الهدف الإجماليّ لثالث مراحل البيع المسبق بـ 3,037,500 من ذات العملة.

وبينما يتبقّى 6 أيّام -أو يزيد قليلاً- على انتهاء المرحلة الثالثة من البيع المسبق وبداية الرابعة منه، من المقرّر أن يرتفع سعر عملة $LHINU مجدّداً إلى 0.000105 USDT لكلِّ عملة، وبعدها سوف تشهد كلُّ مرحلةٍ لاحقةٍ زيادةً جديدةً في قيمتها. ومع وجود 8 مراحل متعاقبةٍ للبيع المسبق، سيؤدّي ذلك إلى ارتفاع قيمة عملة $LHINU إلى 0.000145$ لكلِّ عملةٍ في نهاية آخرِ مرحلةٍ؛ ومن المنتظر أن تحافظ عملة $LHINU على هذا المستوى السعريِّ عند إطلاقها، مع إطلاق العنان لتداول 90 مليار عملةٍ منها.

يجدرُ بنا أن نذكرَ أنّ كلَّ مرحلةٍ من المراحل الثمانيةِ للبيع المسبق تشهدُ طرحَ ما نسبته 12.5% جديدةً من إجماليّ عدد العملات الخاصّة بالمشروع، وذلك بهدف الوصول إلى جمع مبلغ إجماليٍّ نهائيٍّ قدره 10,068,750$ في نهاية مراحل عرض البيع. ومن أصل معروضٍ إجماليٍّ من العملة الواعدة قدرُهُ 100 مليار عملة، سيشملُ البيع المُسبق ما نسبته 90% منها، مع تخصيص الـ 10% المتبقيّةِ لمناحي السيولة والإدراج في منصّات التداول إلى جانب المكافآت.



>>> لشراء عملة Love Hate Inu اضغط هنا <<<



شرح عملية التصويت

لضمان عدالة عملية التصويت، يتوجّب على المستخدمين رهن عملاتهم لمدّةٍ لا تقلّ عن 30 يوماً ليكونوا مؤهلين لعملية التصويت.

يُذكرُ أنّه قد تمّ تصميم هذه الإستراتيجيّة من أجل منع روبوتات التصويتِ الوهميِّ و"ناشطي التصويت الزائف" من محاولة تحريفِ وتزييف نتائج التصويت؛ حيث يستخدم المشروع نهجاً مغايراً وحديثاً لتعزيز جوانب الأمان والحفاظ على مصداقيّة عمليات التصويت بذات الوقت.

وتبعاً لطول أمد رهن المستخدمين لحصّتهم من عملات $LHINU ، وكلّما ازداد عدد العملات في حِصَصِهم قيد الرهن، يزداد ثقلهم التصويتيّ. وبالتالي، تقدّم منصة Love Hate Inu فائدةً كبيرةً لمشاريع الويب الثالث (Web3) إضافةً للعلاماتِ التجارية المختلفة التي تسعى للحصول على تعليقاتٍ حقيقيّةٍ حول مختلف القضايا والاستفسارات.

كما تهدف منصة Love Hate Inu إلى إقامة عددٍ متزايدٍ من الشراكات لتقديم محتوًى برعاية جهاتٍ وكياناتٍ معروفة، وهو ما يمكن أن يؤدّي أيضاً إلى الحصول على مكافآتٍ حصريّةٍ للمشروع عبر التعامل مع هؤلاء الشركاء.

ولا تدّخر المنصة جهداً في جعل تجربة التصويت عبرَها غايةً في الإمتاع وقابلةً للمشاركة على أوسع نطاق، ما يمكن أن يؤدي إلى إنشاء محتوًى سريع الانتشار قدرَ الإمكان، ويشارُ إلى أنّ مثل هذا النهج الطموحِ يسمحُ لمجتمع الإنترنت بالمشاركة في مناقشاتٍ مسليّةٍ ومفيدة، إلى جانب الحصول على نتائج تصويتٍ حقيقيّةٍ حول مختلف القضايا والأحداث الرائجة في وقتها.

مستقبل Love Hate Inu: رؤية لا مركزيّة

ستكون منصة Love Hate Inu -وهي مشروعٌ لامركزيٌّ بالكامل- مسؤولةً في البداية عن إنشاء أولى مجموعاتِ الاستطلاعات، إلا أنّ الهدف النهائيَّ يتمثّل بتمكين المستخدمين أنفسهم -إضافةً إلى الجهات الخارجية من الكيانات- إنشاءَ مختلفِ استطلاعات الرأي بالإضافة لاستبياناتٍ متنوّعةٍ بحلول الربع الرابع من العام الحاليّ.

ومع بداية عام 2024، تخطّط منصة Love Hate Inu لدمج آلية تصويتٍ في العديد من مشاريع الميتافيرس (Metaverse) البارزة على بلوكتشين إيثيريوم، ومن المنتظر أن تمهّد هذه الخطوة الإستراتيجية الطريقَ نحو تعاونٍ محتملٍ مع العديد من المشاريع القائمة، ما سيوسّع من نطاق استخدامها ومدى تأثيرها في مختلف النظم التقنيّة الرقميّة.

حسابات وسائل التواصل الاجتماعي: حساب تويتر، قناة التيليجرام، قناة إعلانات التيليجرام، حساب إنستاغرام، قناة ديسكورد.