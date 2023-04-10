216 إصابة بمواجهات جبل صبيح في نابلس

وطن: أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا بمدينة نابلس، هي 216 إصابة ، بالإضافة إلى إصابة نتيجة السقوط، خلال تصدي الشبان للمسيرة الاستفزازية التي أعلن عنها المستوطنين بمشاركة اعضاء كنيست ووزراء حكومة الاحتلال .

وبدأ آلاف المستوطنين، ظهر اليوم اقتحامهم لمنطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن آلاف المستوطنين نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف أن هذه المسيرة تهدف إلى المطالبة بشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، والرد على الاعتداءات، حسب ادعاءات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشهد حاجزا زعترة وحوارة إعاقة لحركة المواطنين من حين إلى آخر.