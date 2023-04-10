الاحتلال يعتقل شابا من "الأقصى" ويحكم على آخر إداريا لستة شهور

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، الشاب ماهر أبو الهوى، من المسجد الأقصى المبارك، بحجة رفعه لافتة في المسجد.

من جهة ثانية، أصدرت محكمة الاحتلال عصر اليوم، حكما بالسجن الإداري لمدة ستة شهور، بحق المقدسي مرشد الشوامرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شوامرة في السابع والعشرين من آذار بعد مداهمة منزله في بلدة الرام.

وفي سياق متصل أفرجت محكمة الاحتلال عن الشاب محمد السلايمة شرط الحبس المنزلي مدة أسبوع، والشاب عمر اشتيّ شرط الحبس المنزلي حتى الخميس المقبل، ومنع دخول الأقصى واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمدة شهر.