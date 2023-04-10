الهيئة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني تصادق على توزيع أسهم مجانية بقيمة 10 مليون دولار وأرباح نقدية بقيمة 5 مليون دولار

وطن: عقد البنك الإسلامي الفلسطيني اجتماع الهيئة العامة العادي 2022 وغير العادي وذلك اليوم الاثنين، في مقر الإدارة العامة في رام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي في مقر الإدارة في غزة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام د. عماد السعدي والإدارة التنفيذية ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وممثلين عن مراقب الشركات وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال ومدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني بالإضافة للحضور من مساهمي البنك.

وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 10 مليون سهم / دولار وبقيمة إسمية دولار للسهم وبنسبة 11.11% من القيمة الإسمية للسهم بحيث يصبح رأس المال الإسمي/ المدفوع 100 مليون سهم/ دولار، كما أقرت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5 مليون دولار وبنسبة 5.55% من القيمة الإسمية للسهم الواحد عن السنة المالية 2022.

وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وأقرته، كما استمعت إلى تقرير مدققي حسابات الشركة وصادقت على البيانات المالية وأقرتها واستمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وناقشت الخطط المستقبلية للبنك.

كما أقرت الهيئة العامة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2022 وأبرأت ذمتهم، وانتخبت شركة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي صادقت الهيئة العامة على السياسة العامة لمنح المكافآت والحوافز، كما صادقت على تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك خلال مدةٍ لا تزيد عن خمس سنوات بسقف (10,000,000$) عشرة ملايين دولار أمريكي دفعةً واحدة أو على مراحل ليصبح رأس المال بعد الزيادة (110,000,000$) مئة وعشرة ملايين دولار أمريكي وتفويض المجلس باختيار آليات التنفيذ واتخاذ القرارات بتحديد آلية وطريقة تغطية وتوقيت الزيادة وكل مرحلة منها.

وقال رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري في كلمته خلال الاجتماع إن الجهود المتضافرة التي بذلتها أسرة البنك خلال العام 2022 انعكست بشكلٍ إيجابي على جميع المؤشرات المالية للبنك وذلك بما ينسجم مع الخطط المعدّة مسبقاً وتماشياً مع سياسات مجلس الإدارة الهادفة إلى الحفاظ على وتيرة نمو منطقية ومضطردة من خلال رفع جودة الخدمة للعملاء وتحقيق مصالح المستثمرين وضِمن الالتزام التام بأحكام الشريعة الاسلامية واتّباع أفضل المعايير في مجال إدارة المخاطر وزيادة الاستثمار، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الإنجاز مؤشر على ثقة المستثمرين وعملاء البنك كما أنه لم يكن ليتحقق لولا وجود إدارة تنفيذية تتمتّع بكفاءة عالية وتوظف أفضل البرامج التكنولوجية المتطورة في سبيل خدمة العملاء وتخفيض مستوى المخاطر وذلك تحت الاسترشاد المستمر بتوصيات وقرارات هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

وأضاف المصري: "تابع البنك في العام 2022 تنفيذ برامجه التنموية على طريق التحول الرقمي للارتقاء بنوعية الخدمات المصرفية وإدراج منتجات إسلامية جديدة تتواءم مع تطورات الصيرفة الإسلامية العالمية واحتياجات السوق المحلي حيث تم إطلاق بطاقات World Mastercard و Platinum Mastercard الأولى من نوعها في فلسطين، علماً بأنه يتم الاعداد لإصدار بطاقات جديدة لتعزيز توجّه العملاء نحو الدفع الالكتروني، كما عمل البنك على تطوير خدماته البنكية الالكترونية واستخدام أحدث المعدات التكنولوجية كالصرافات الآلية المتطورة التي تؤدي خدمات عديدة ومتميزة لعملاء البنك".

وبين المصري أنه بالتوازي مع هذه النتائج الإيجابية والإنجازات، واصل البنك أداء دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة، وقام بتنفيذ أكثر من 140 مشروعاً استهدفت قطاعي الصحة والتعليم بشكل أساسي وقطاع الفئات المجتمعية الأقل حظاً واستمر في القيام بفعاليات مجتمعية من خلال موظفي البنك في جميع محافظات الوطن.

كما أوضح المصري أنه وفي إطار الاستعدادات للسنوات المقبلة، قام البنك بعقد خلوة استراتيجية تم خلالها رسم الاستراتيجية المستقبلية للسنوات الأربع القادمة والخطط المصاحبة لتطبيق الاستراتيجية التي تؤمن للبنك نمواً مستمراً ومضطرداً وتضعه ضمن منظومة المؤسسات الفلسطينية الاقتصادية الفاعلة والمساهمة في نمو الاقتصاد الفلسطيني.

يذكر أن البنك أصدر التقرير السنوي والبيانات المالية بشكل رقمي، بحيث يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني للبنك http://www.pib.ps.