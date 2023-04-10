"كهرباء القدس" تلتقي رئيسة جمعية إنعاش الأسرة وتستمر في حملة رمضان الخير 2023

وطن: ضمن حملة رمضان الخير 2023 واستمراراً للجهود في توزيع الطرود الغذائية على الأسر ميسورة الحال ، التقى اليوم الإثنين في مدينة البيرة فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في شركة كهرباء محافظة القدس مع رئيسة جمعية إنعاش الأسرة ريم مسروجي

وأكدت مسروجي اعتزازها بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء محافظة القدس في دعم الأسر الفقيرة وميسورة الحال وكذلك دعم المؤسسات التي تقدم خدماتها لهذه الفئة من المجتمع الفلسطيني .

كما أكدت مسروجي ان الحملة التي أطلقتها الشركة تعبر عن اصالتها والتصاقها في المجتمع وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، مقدمة في الوقت ذاتها الشكر والتقدير لكافة العاملين ولادارة شركة كهرباء القدس على هذه الجهود المبذولة .

وبدوره أكد جبران استمرار حملة رمضان الخير 2023 في توزيع الطرود الغذائية على الأسر الفقيرة وميسورة الحال ، مؤكدا اعتزاز الشركة بدور المؤسسات الوطنية الشريكة والتي تسعى الشركة المقدسية من خلال التشبيك معهم في تقديم يد العون لأبناء شعبنا.

كما جدد جبران التأكيد على ان اطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك يعكس المسؤولية الاجتماعية للشركة المقدسية ، ويأتي كذلك انسجاما مع توجيهات إدارة الشركة وفي المقدمة رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام المهندس هشام العمري ، ومشيراُ في الوقت ذاته الى ان الحملة هدفها الأساس تعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وشرائحه.



