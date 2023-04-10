"القوى" تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني يوم الـ17 من الشهر الجاري، عند الساعة 12 ظهرا في المحافظات كافة، ومخيمات اللجوء والشتات والعديد من عواصم العالم.

ودعت القوى في بيان لها، اليوم الاثنين، وصل وكالة وطن نسخة منه لإيقاد شعلة الحرية على شرف الأسير وليد دقة والشهداء والأسرى وجثامين الشهداء المحتجزة، يوم الأحد 16/4 عند الساعة السابعة مساء في ساحة مركز بلدنا الثقافي في مدينة البيرة، والى عقد مؤتمر صحفي في مركز الاعلام الحكومي يوم الاحد 16 / 4 الساعة 14 ظهرا للاعلان عن برنامج الفعاليات .

وأكدت القوى وقوف كل أبناء شعبنا إلى جانب الأسرى والمعتقلين ومعاناتهم وأهاليهم، وأن كل محاولات الاحتلال من النيل من هذا الصمود لن تنجح في كسر إرادتهم وعزيمتهم.

وشددت على أن جرائم الاحتلال وحربه المفتوحة ضد شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يجري خاصة في القدس، عاصمة دولتنا الفلسطينية، ومسجدنا الأقصى المبارك من اقتحامات واستفزازات يومية من قبل المستوطنين، ومنع المصلين من الوصول للصلاة في شهر رمضان الفضيل وتصعيد جرائمه من خلال الترويج لذبح "القرابين"، إنما هي محاولات لجر المنطقة لحرب دينية وزعزعة وتفجير الأوضاع ومحاولة فرض الوقائع على الأرض.

واكدت القوى على المطالب العادلة والمشروعة للعاملين في وكالة الغوث والى سرعة التزام ادارة الوكالة بادارة حوار يفضي الى تلبية مطالب العاملين

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن القوى الوطنية والاسلامية

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة

نداء الاسرى والمعتقلين الابطال

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ...

يا جماهير امتنا العربية والاسلامية المجيدة ...

يا كل الاحرار والشرفاء في العالم ...

يا فرسان الانتفاضة والمقاومة البواسل ...

عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا بحضور قيادة الاتحاد العام للعاملين العرب في وكالة الغوث في ظل اضراب العاملين في الوكالة وبحضور مؤسسات الاسرى تحضيرا لبرنامج الاسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من شهر نيسان .

وفي بداية الاجتماع وجهت القوى التحية الى كل شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول عيد الفطر مؤكدين على اقتصار فعاليات العيد على زيارة عائلات ومقابر الشهداء واهالي الاسرى .

وايضا التحية الى الاخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد راجين الله ان يعيد الاعياد وشعبنا الفلسطيني يحظى بحريته واستقلاله .

وبحثت فيه اخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، وقد اكدت القوى على ما يلي :

اولا ً :

تؤكد القوى ان جرائم الاحتلال وحربه المفتوحة ضد شعبنا في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وما يجري خاصة في القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية ومسجدنا الاقصى المبارك من اقتحامات واستفزازات يومية من قبل قطعان المستوطنين علاوة على منع المصلين من الوصول للصلاة في شهر رمضان الفضيل وتصعيد جرائمه من خلال الترويج لذبح ما يسمى القرابين واقامة الصلوات التلمودية وغيرها تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك بالاعتداء على المصلين والمعتكفين والمرابطين وتنفيذ جريمة قتل الشاب الطبيب ابن النقب محمد العصيبي ومواصلة التنكيل بالمعتكفين وتكسير ابواب وشبابيك المسجد القبلي في هجوم بربري وايضا اغلاق المسجد الابراهيمي في الخليل يوم الاحد والاثنين ومنع رفع الاذان واستباحته من قبل المستوطنين المستعمرين ، الامر الذي تحاول هذه الحكومة جر المنطقة الى حرب دينية وزعزعة وتفجير الاوضاع ومحاولة فرض الوقائع على الارض وفي ظل الاقتحامات اليومية والاعتقالات والاعدامات التي وصل عدد الشهداء منذ بداية العام الى اكثر من خمسة وتسعين شهيدا بينهم تسعة عشر طفلا وسيدة وشهيد اليوم الطفل الذي ارتقى في مخيم عقبة جبر في اريحا لتشكل هذه الجرائم المتصاعدة اهمية مضاعفة للتصدي ومقاومة قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال في المعركة المتواصلة من اجل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، الامر الذي يتطلب من اشقائنا العرب والمسلمين الارتقاء الى مستوى هذه الجرائم واتخاذ القرارات الكفيلة بفرض المقاطعة على الاحتلال وتجريمه على هذه الجرائم وكذلك المجتمع الدولي المطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى في توفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا وفرض المقاطعة والعزلة على الاحتلال وتسريع محاكمته وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية التي تستخدم المعايير المزدوجة عندما يتعلق الامر بالاحتلال .

ثانيا ً :

تؤكد القوى على المطالب العادلة والمشروعة للعاملين في وكالة الغوث التي تتهرب من التفاهمات والاستحقاقات والاتفاقات حول ذلك حيث قدم الاخوة في قيادة الاتحاد العام للعاملين العرب في وكالة الغوث ما جرى بعد الاتفاق على فتح حوار مع المفوض العام وادارته التي لم تلتزم بالمطالب الامر الذي تم استئناف الاضراب وانعكاساته على كل المستويات في المخيمات الامر الذي يتطلب سرعة التزام ادارة الوكالة بادارة حوار يفضي الى تلبية مطالب العاملين التي هي حقوق وبعيدا عن الازمة المالية التي نأمل من المجتمع الدولي الالتزام بدعم الوكالة كعنوان للنهوض باوضاع شعبنا اللاجئ في المخيمات والحفاظ على الوكالة ومسؤولية المجتمع الدولي عن التقاعس في تحقيق عودة اللاجئين استنادا الى القرار الاممي194 وفي ظل جرائم الاحتلال ومنظماته الصهيونية الارهابية بارتكاب المذابح والمجازر لتهجير شعبنا الى خارج وطنه كما جرى في مجزرة دير ياسين الذي يصادف ارتكابها على ايدي المنظمات الصهيونية الارهابية يوم امس في جريمة مدبرة كما باقي المذابح والجرائم امام انظار العالم اجمع .

ثالثا ً :

تتوجه القوى الى اسرانا ومعتقلينا الابطال في زنازين الاحتلال مؤكدين على وقوف كل ابناء شعبنا الى جانب الاسرى والمعتقلين الابطال ومعاناتهم واهاليهم وكل محاولات الاحتلال من النيل من هذا الصمود الاسطوري والبطولي لاسرانا لن تنجح في كسر هذه الارادة والعزيمة وخاصة الاسرى القدامى والقادة والنساء والاطفال والمضربين عن الطعام وفي المقدمة الاسير البطل خضر عدنان الذي يمضي بالاضراب لليوم السابع والستين في مخاطرة كبيرة على حياته والاسرى الاداريين والمرضى وخاصة الاسيرين البطلين وليد دقه وعاصف الرفاعي وبمناسبة حلول يوم الاسير تعلن القوى والمؤسسات الحاضرة في اجتماع اليوم عن برنامج يشمل فعاليات كل الاراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والعديد من عواصم العالم الذي تحدد كما يلي :

أ – عقد مؤتمر صحفي في مركز الاعلام الحكومي يوم الاحد 16 / 4 الساعة 14 ظهرا للاعلان عن برنامج الفعاليات .

ب – ايقاد شعلة الحرية على شرف الاسير البطل وليد دقه والشهداء والاسرى وجثامين الشهداء المحتجزة وذلك يوم الاحد 16 / 4 الساعة السابعة مساء في ساحة مركز بلدنا الثقافي في رام الله .

ج – احياء يوم الاسير الفلسطيني يوم 17 / 4 على الساعة 12 ظهرا في المحافظات كافة ومخيمات اللجوء والشتات والعديد من عواصم العالم .

المجد والخلود لشهدائنا الابرار

الحرية لاسرانا الابطال والشفاء لجرحانا البواسل

وانها لانتفاضة ومقاومة حتى النصر

القوى الوطنية والاسلامية

فلسطين –10 / 4/ 2023

