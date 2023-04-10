مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ومتنزه بلدية يطا في قرية الكرمل جنوبا.

واقتحم عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري، متوجهين نحو موقع أثري حسب زعمهم في "شارع بئر السبع"، يطلقون عليه "قبر عتنائيل بن قنز".

وداهمت قوات الاحتلال الشارع، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، منوها إلى أن المستوطنين توجهوا نحو منطقة "قبر عتنائيل بن قنز"، وهم يرقصون، ويغنون، ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب، وذلك بالتزامن مع إخلاء الشارع من المارة، لتسهيل وصول المستوطنين.