700 حالة اعتقال من القدس بالربع الأول من العام

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 700 فلسطيني من مدينة القدس خلال الربع الأول من العام الحالي، بينهم 110 طفال و24 سيدة وفتاة.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال أصدرت 49 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من القدس، كما أصدرت أحكام بالسجن الفعلي بحق112 أسيرًا مقدسيًّا بالإضافة لفرض غرامات مالية باهظة على غالبيتهم.

وخلال الربع الأول، أصدرت سلطات الاحتلال 124 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، ومحيط المسجد الأقصى، وعن شوارع القدس، كذلك أصدرت محاكم الاحتلال 85 أمر حبس منزلي بينهم 42 طفلا تراوحت مدة العقوبة بين أيام وفترة مفتوحة.

وبحسب المركز، فإن الشهور الأولى من العام الجاري كانت ثقيلة على المقدسيين، حيث صعدت حكومة الاحتلال ن استهدافهم بالعديد من أشكال التنكيل والقهر، أبرزها اعتقال المئات والاستدعاءات وفرض الغرامات المالية والأبعاد والحبس المنزلي.

وأوضح المركز في بيانه أن الاحتلال يستهدف المقدسيين بشكل خاص بالانتهاكات والاعتداءات بهدف رفع فاتورة صمودهم على أرضهم ومقدساتهم، واستنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.