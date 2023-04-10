الإغاثة الزراعية تُعلن انتهاء مشروع المال مقابل العمل في الضفة

وطن: أعلنت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) عن الإنتهاء من عملية التشغيل الخاصة بمستفيدي مشروع "الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) - المال مقابل العمل C4W" الذي تنفذه الإغاثة الزراعية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة العمل بإدارة وزارة المالية وتمويل البنك الدولي.

وقد استفاد من المشروع 500 من المتضررين من تبعات جائحة كورونا والشباب الخريجين والعمال العاطلين عن العمل والنساء المُعيلات للأسر ، واستمرت عملية التشغيل مدة ستة اشهر بالعمل بدوام جزئي في محافظات الضفة الغربية؛ وذلك بالشراكة مع ٨٣ جهة تشغيلية مستضيفة للمستفيدين ، توزعت ما بين بلدية ومجلس قروي وتعاونيات زراعية ومؤسسات اجتماعية ، في 63 موقعا وبلدة ومدينة بالضفة.

وحول عملية الاختيار والتشغيل للمستفيدين أكد المدير العام للإغاثة الزراعية منجد ابو جيش، بأن الإغاثة الزراعية قامت باتباع آلية دقيقة من أجل ضمان عملية النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين والعدالة في الفرص وتوزيعها ما بين المتنافسين على الوظائف من حيث التخصصية والتوزيع الجغرافي بين المحافظات، وعملت المؤسسة وطواقمها على فحص بيانات المستفيدين ومطابقتها مع الوزارات ذات العلاقة من اجل الوصول الى المستفيدين الأكثر احتياجاً، مع إعطاء الأولوية للنساء والمستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار أبو جيش الى أن عدد المستفيدين الكلي من عملية التشغيل بلغ 500 مستفيد، منهم 372 من الاناث أي ما نسبته 75% من المجموع الكلي للمستفيدين، 122 من مستفيدي برامج التنمية الاجتماعية وهو ما نسبته 25% من المجموع الكلي للمستفيدين، و 35 مستفيدا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال المشروع تم العمل على توفير ما يزيد عن 50 ألف يوم عمل حيث عمل المستفيدون لمدة 6 شهور بواقع 16 يوما في الشهر، استفاد منها الالاف من المواطنين والمستفيدين وعائلاتهم ومتلقي الخدمات من الجمهور الفلسطيني والمؤسسات المستضيفة وعلى المستويات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والشخصية والمهنية للمستفيدين، وتنوعت الفرص التشغيلية المؤقتة التي تم توفيرها من خلال المشروع في قطاعات مختلفة منها القطاعات الزراعية والبيئية وتأهيل الأراضي والاحراش ، الخدمات الاجتماعية و الصحية، الخدماتية والتعاونية والمجتمعية