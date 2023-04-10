بالصور.. سوق رمضان يضفي بهجة في قلوب المواطنين برام الله

وطن: على مدار خمسة أيام متتالية، نظمت بلدية رام الله سوق رمضان في الساحة المقابلة لصرح الشهداء في رام الله القديمة، لتشجيع المنتجات الوطنية ودعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب إضفاء أجواء رمضانية، واستمر السوق أيام السادس حتى العاشر من نيسان 2023.

وقد استطاع السوق توفير مساحة لعرض المنتجات من الأطعمة والمشروبات والمشاريع المتعددة من الحلي والمطرزات والهدايا الخاصة بشهر رمضان الفضيل إلى جانب الزينة والبهارات والتمور الرمضانية.

وقالت نهى مصلح صاحبة مشروع زينب للفنون الشرقية لوطن، إنها سعيدة جداً بهذا السوق الذي يوفر مساحة للمشاريع اليدوية لعرضها أمام أعين الجميع.

وأضافت أن مشروعها مختص بالفن العربي الشرقي الإسلامي الفلسطيني، من الحلي و العباءات إلى والمسابح بألوانها المميزة، بالإضافة على المعلقات والتطريز والسجاد، وجميعها تحتوى على الكتابات العربية.

وأوضحت مصلح أن جميع المعروضات والمطرزات تمثل المناطق الفلسطينية.

وقالت صاحبة مشروع متجر شتلة أمنة العتيبي، أن فكرة مشروعها جاءت من نابع حبها للنباتات والورود فالعناية بها كالعناية بالأطفال، النباتات والأزهار بحاجة إلى عناية دقيقة وهي بالمقابل تنشر المحبة والطاقة الإيجابية لمن يقتنيها، وفق قولها.

وأوضحت أن مشروعها عبارة عن منصة زراعية تشجع على اقتناء النباتات وخلق ركن أخضر مليء بالحياة في المنزل أو في أماكن العمل.

وأشارت إلى أن لكل نبتة متوفر شرح كامل في بطاقة صغير للإرشاد حول كيفية العناية بكل واحدة منها.

وأضافت العتيبي أنها تستخدم أصيص البورسلان بالإضافة إلى بطاقات تحوي عبارات جميلة لإضافة طابع رمضاني جميل لتكون هدايا مناسبة في رمضان.