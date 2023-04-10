جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد بلهان في أريحا ومخيم عقبة جبر

وطن: شيعت جماهير غفيرة في أريحا، عصر اليوم الإثنين، الشهيد محمد فايز بلهان عوضات (15 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وشيع المئات جثمان الشهيد بلهان محمولا على الأكتاف في مسيرة انطلقت من أمام مستشفى أريحا الحكومي، بعد أن ألقى ذووه نظرة الوداع عليه، وصولا إلى مسقط رأسه في مخيم عقبة جبر، حيث اقيمت عليه صلاة الجنازة في مسجد العباسية، قبل ان يوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وردد المشاركون في تشييع الشهيد بلهان، عبارات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال، ومؤكدة على مقاومته.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت المخيم صباح اليوم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها الفتى بلهان بالرصاص الحي في الرأس والصدر، كما واصيب شابان آخران في الأطراف السفلية.