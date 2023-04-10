"السائح الالماني" المزعوم في حادثة نابلس.. متطرف صهيوني وليس سائحاً

وطن: يتضح من البحث، فيما يتعلق بحادثة "السائح الالماني" المزعوم التي وقعت في مدينة نابلس في الثامن عشر من آذار الماضي، حيث هاجم شبان غاضبون السيارة التي كانت تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية صفراء، بعد ان دخلت الى وسط نابلس، لم يكن سائحا كما روج الاحتلال واوساط اعلامية عديد، بل انه ناشط صهيوني يشارك في انشطة المنظمات الصهيونية المتطرفة، وليس سائحا دخل المدينة التي تتعرض لاقتحامات شبه يومية من الجيش ووحداته الخاصة، بغرض زيارتها او للسياحة.

وفي اليوم التالي، لتلك الحادثة التي انتهت بتحطيم زجاج السيارة، وتمكينه والشخص الاخر الذي كان برفقته من الخروج من نابلس بمساعدة بعض الفلسطينيين، استضافت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أحد هذين "السائحين"، وقدمته المذيعة باسم "جيرالد هيتسيل"، حيث روى تفاصيل ما جرى ولكن حديثه والبحث اللاحق يكشف حقيقة كونه ناشطا صهيونيا في المنظمات المتطرفة وليس مجرد سائح.

وبعد تلك المقابلة تعرف على "جيرالد هيتسيل" العديد من الاشخاص ما كشف حقيقته، حيث اكدوا أنه ليس بسائح، بل أنه يزور "إسرائيل" بشكلٍ منتظم، ويقيم فيها منذ عام أو عامين، وأنه ينشط في منظمة "إم ترتسو" الصهيونية العنصرية المتطرفة، ورجّحوا أن تكون الحادثة مُفتعلة.

ومن خلال البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يمكن العثور على العديد من الصور التي توّثق نشاط هيتسيل مع منظمة "إم ترتسو" المتطرفة، الأمر الذي شمل نقل أغذية مخصصة للتوزيع على جنود الاحتلال، والمشاركة مع فريقٍ من المنظمة المتطرفة لأداء نشاطٍ ما، حيث يلبس قميصا كتب عليه "Stand with Israel" أي (نقف مع إسرائيل).



كما يظهر برفقة ناشطين آخرين من المنظمة، حيث وزّعوا الحلويات على جنود الاحتلال، وكان هيتسيل يرتدي قميصا، طُبعت عليه صورة مؤسس الصهيونية، ثيودور هيرتسل؛ كما يظهر في صور أخرى خلال "تكريمه وشكره" من رئيس المنظمة العنصري المتطرف، ماتان بيليغ، على جهوده ونشاطه في المنظمة، ويظهر هيتسيل في فيديو آخر وهو يوزّع برفقة ناشطٍ آخر من "إم ترتسو" الحلويات على جنود الاحتلال في شهر رمضان الماضي في القدس المحتلة.



ومنظمة "ام ترتسو" هذه تُموّل من جمعيات وحركات استيطانية، تقوم بالتحريض عنصريًا ضد الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية وتدعوا لقتلهم، حتى أن محكمةً إسرائيلية أقرّت بوجود تشابه بينها وبين الحركات الفاشية من حيث الأيديولوجية والأهداف.

يُعربد في الخليل برفقة المستوطنين

وللمنظمة المتطرفة نشاطاتٍ عنصريةٍ عديدة، أبرزها بالإضافة لتوزيع الحلويات (كما شاهدنا مع هيتسيل)، محاولات لاقتحام الأقصى واقتحامات للمناطق العربية واستفزاز السكان، والاعتداء على الطلبة الفلسطينيين في الجامعات، وكذلك تجنيد متطوعين أجانب للتجسس على منظماتٍ حقوقية، ما يكشف بعضا من حقيقة هيتسيل.

وفي السياق فان منظمة "شوفريم شتيكاه" (نكسر الصمت)، وهي منظمةٌ إسرائيلية تقوم بجولاتٍ في مدينة الخليل لإبراز بشاعة الاستيطان والاحتلال، وثّقت في 21 آذار/ مارس الماضي، (أي بعد ثلاثة أيامٍ من حادثة نابلس)، تواجد هيتسيل بين الحاضرين، حيث قام بعدها نشطاء من منظمة "إم ترتسو" المتطرفة بالتعاون مع مستوطنين بالاعتداء على المشاركين بالجولة، وهو تكتيكٌ معروفٌ للمنظمة العنصرية المتطرفة في الخليل، ذلك أن "نكسر الصمت" لا تعلن عن جولاتها تجنبًا لاعتداءات المستوطنين، إلا أن "إم ترتسو" تنجح أحيانًا في معرفة زمان ومكان الجولة، عن طريق تجنيد متطوعين أجانب، يدعون المشاركة بالجولة بصفتهم متضامنين، لكنهم يقومون بالتجسس على انشطتها وكشفها وبالتالي يرسلون لموقع الجولة ناشطي "إم ترتسو" والمستوطنين، بحسب منظمة "نكسر الصمت".



ويناقض هيتسيل نفسه بتصريحاته للإعلام بعد الحادثة، فتارةً يدّعي أنه ليس لديه أي علاقة بالمنظمة العنصرية المتطرفة "إم ترتسو"، وتارةً يقول إنه شارك ببعض أنشطتها من باب الفضول، وفي هذا اللقاء مع إحدى المنصات اليمينية المعروفة بخطاب الكراهية ضد المهاجرين واليسار في ألمانيا، يقول إنه شخصيًا لا يرى أن المنظمة فاشية ولا متطرفة ولا حتى راديكالية.

(المصدر- عرب 48)