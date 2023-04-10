ليرتفع عدد القتلى الى 3 .. مقتل المستوطنة التي أصيبت في عملية الاغوار

وطن: اعلنت مصادر عبرية اليوم الاثنين مقتل المستوطنة التي اصيبت في عملية الاغوار قبل أيام.

وقالت مصادر عبرية ان المستوطنة التي اصيبت في عملية الاغوار لفظت انفاسها الاخيرة، بعد ان اجريت لها عدة عمليات جراحية.

وكانت المستوطنة قد أصيبت بجروح بالغة خلال العملية التي قتل فيها مستوطنتين اثنتين، ليرتفع عدد قتلى العملية الى 3 قتلى.

وقُتلت مستوطنتان وجرحت أخرى في عملية إطلاق نار، استهدفت مركبة بالقرب من مستوطنة الحمرا في الاغوار.

وفشل جيش الاحتلال في العثور على منفذي العملية.