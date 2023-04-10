إصابة صحفي بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن الصحفي محمود فوزي مصور رؤيا أصيب بالرصاص المطاطي في الساق، و 56 آخرين أصيبوا بحالة اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع، وحالة سقوط واحدة، خلال المواجهات المندلعة على جبل صبيح في بلدة بيتا.

وجاءت هذه المواجهات التي اندلعت في محيط جبل صبيح جنوب نابلس، مع انطلاق مجموعات من المستوطنين في مسيرة استفزازية، يتقدمهم أعضاء كنيست ووزراء بالحكومة الإسرائيلية إلى موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفيتار" المقامة على قمة جبل صبيح جنوب نابلس.

وترافقت مسيرة المستوطنين مع انتشار قوات الاحتلال بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.