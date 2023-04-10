العمل الزراعي ينظم لقاءً موسعاً مع مربي الأغنام في خانيونس

وطن: نظم اتحاد لجان العمل الزراعي لقاء موسعا لمربي الأغنام في محافظة خان يونس، شارك فيه ما يقارب 130 مربي من المناطق الرعوية في قيزان النجار والمطاحن والمواصي، وذلك في إطار تعريف المربين بأنشطة مشروع (تأمين سبل العيش للصيادين والرعاة في قطاع غزة).

وجاء هذا المشروع استجابة لاحتياجات مربي الاغنام والصيادين بناء على لقاءات تحديد احتياجات مع التجمعات الرعوية.

وسيشمل المشروع جملة من الأنشطة والخدمات منها تأهيل قوارب صيد، وتقديم خدمات بيطرية مختلفة لمربي الأغنام بالإضافة الى توزيع حقائب بيطرية.

وقد تخلل اللقاء نقاش حول واقع مربي الأغنام، والاشكاليات التي تواجههم نتيجة انحسار المراعي، وارتفاع أسعار الأعلاف والمدخلات الزراعية، وكان أبرز ما طالب به مربو الاغنام هو توفير الأعلاف بأسعار منخفضة نظرا لعدم وجود مراعي كافية.

بدوره أشار مدير المشروع م. رائد محسن الى استمرار الاتحاد في دعم مربي الاغنام وتوفير كل ما يمكن من اجل تمكينهم وتعزيز صمودهم والحفاظ على وتطوير مصادر رزقهم.