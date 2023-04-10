الاحتلال يُصادق على هدم منزل منفذ عملية تفجير بالقدس

وطن: صادقت محكمة الاحتلال العليا اليوم الإثنين بالأغلبية على قرار هدم منزل اسلام فروخ منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس قبل أشهر والتي تسببت بمقتل مستوطنين إثنين وإصابة آخرين.

وذكرت القناة 13 العبرية أن المحكمة صادقت على هدم منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله بعد أن ردت الالتماس الذي قدمته العائلة ضد قرار الهدم.

وقالت المحكمة إن فروخ من سكان القدس، بينما يوجد منزل عائلته في رام الله، حيث نفذ عملية تفجير مزدوجة في موقفين للحافلات في القدس في نوفمبر متسبباً بمقتل مستوطنين اثنين في منطقة (جفعات شموئيل) بالقدس وعلى مفرق (راموت).