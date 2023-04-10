الخضور: خطة تفصيلية لتعويض الفاقد التعليمي بعد شهر رمضان

وطن: قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم الإثنين، إنه سيتم الإعلان بعد شهر رمضان المبارك عن خطة تفصيلية لتعويض الفاقد التعليمي للمراحل الدراسية كافة.

وأضاف الخضور أن الوزارة ستوضح أيضاً انعكاسات أزمة إضراب المعلمين على العام الدراسي الحالي، وأجندة العام الدراسي القادم، والتي تأثرت بسبب هذه الأزمة.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستستكمل اليوم أو غداً صرف علاوة الـ5% لبقية موظفي وزارة التربية والتعليم لمن لم تُصرف لهم.

وأعرب عن أمله أن تطوى صفحة أزمة الإضراب، وأن يعود الطلبة إلى مدارسهم، خاصة أن هناك عودة وازنة في عدد من المدارس، خاصة الثانوية.

وأشار إلى أهناك العديد من المبادرات التي طُرحت لإنهاء الأزمة، الأمر الذي شكل شبكة أمان لتلبية مطالب المعلمين، مشدداً على أن هذه هي الفرصة الأخيرة من أجل إنقاذ العام الدراسي.

ولفت إلى أنه في ظل الأزمة الأخيرة أصبح هناك نمو صارخ في ظاهرة الدروس الخصوصية، ليس فقط للصفوف الثانوية، وإنما للصفوف الأساسية أيضاً.