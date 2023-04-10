قبيل مسيرة المستوطنين.. الاحتلال يشدد إجراءاته ويغزز قواته جنوب نابلس

وطن: شددت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، من إجراءاتها العسكرية على الطرق في محيط ريف نابلس الجنوبي، قبيل المسيرة المقرر تنظيمها بمشاركة عشرات من الوزراء واعضاء الكنيست الى البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بيتا، جنوب نابلس.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشهد حاجزا زعترة وحوارة إعاقة لحركة المواطنين من حين إلى آخر.

ويأتي هذا قبيل مسيرة من المقرر ان يشارك فيها آلاف المستوطنين، وفي مقدمتهم سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ستنطلق من مفرق زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "إفيتار" المقامة على قمة جبل صبيح جنوب نابلس.

ويخطط المستوطنون لإقامة مهرجان كبير في هذه البؤرة الاستيطانية، للمطالبة بشرعنتها، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قسما من المستوطنين سيبقَون فيها، بهدف "فرض واقع على الأرض".