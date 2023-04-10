استشهاد الفتى محمد بلهان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

وطن: استشهد صباح اليوم الطفل محمد فايز بلهان 15 عاما من مخيم عقبة جبر في أريحا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وارتقى الشهيد بلهان متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الذي اقتحم المخيم.

واكدت الصحة استشهاد الطفل محمد فايز بلهان (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر والبطن، في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين في المخيم.

ولفتت وزارة الصحة ان اصابتين بالرصاص الحي وصلتا الى المستشفى .

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، دافعة بتعزيزات عسكرية الى المخيم وسط مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال نحاصر بعض المنازل، لافتة ان الوضع في المخيم لا يزال خطيرا.