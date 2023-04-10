إصابات واعتقال شاب والجنود يطلقون الرصاص على مركبتين في بيت أمر

وطن: أصيب عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في بيت أمر شمال الخليل، عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وسط اطلاق لقنابل الغاز والرصاص المعدني.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب علاء اخليل (20 عاما)، وأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على مركبة للمواطن رشدي نصري رشيد صبارنة وحطموا زجاجها الأمامي، فيما اعتدى الجنود على مركبة للفتاة ياسمين محمد صبارنة (32 عاما) وهي من ذوات الإعاقة، وسرقوا مبلغا ماليا من داخلها حسب ما قال والدها.

(المصدر- وفا)