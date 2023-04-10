المفاهيم التلمودية في خدمة الاحتلال والاستعمار



كتب: عبدالرحيم الريماوي

الحكومة الاحتلالية الاحلالية الراهنة الحاكمة تملك مخططات سياسية مغلفة برؤية تلمودية لحسم الصراع العربي الفلسطيني الاحتلالي الاحلالي على ارض فلسطين التاريخية، يتمحور حول حق تقرير المصير، محصور بالتلموديين والمستوطنين المتطرفين كما أكده بيان الحكومة الاحتلالية لحسم الصراع على ارض فلسطين، والنيران التي اشعلتها الشرطة والجيش الاحتلالي في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية المحتلتين، يؤكد الشهوة العدوانية باستخدام "سياسة القتل اليومية ضد الشبان والفتية الفلسطينيين لشطب القضية السياسية والقانونية والتاريخية والجغرافية عن الخارطة الدولية، حيث تعمل حاليا على "تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا وبناء الكنس في باحته، لارضاء من انتخب بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الغارقين في أفكارهم الصهيونية المسمومة ضد الشعب الفلسطيني، الرافضين لحقه في تقرير المصير.

الاحتلال الاحلالي يصعد ممارساته واجراءاته العقابية ضد الشعب الفلسطيني، لإبقاء الوضع الميداني مشتعلا وفي حالة تصاعد، مما دفع الكل الفلسطيني الى الانخراط في العملية الكفاحية والنضالية، ليواجهون بأجسادهم العارية قوات الجيش الاحتلالي المسلحة بأحدث الأسلحة الغربية، حيث تقدم القوى الغربية الدعم السياسي للاحتلال في المحافل السياسية الدولية.

الشعب الفلسطيني بانخراطه في الكفاح والنضال المتواصل على ارض فلسطين يرسل رسالة للقوى الدولية والإقليمية بانه متمسك بتحقيق طموحاته السياسية وحقوقه الوطنية وحق تقرير المصير والحرية والاستقلال.

القوى الشعبية والرسمية العربية والإسلامية والدول الصديقة عليها المساهمة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والاقتصادي واللوجستي للشعب الفلسطيني، وهي مطالبة بتكثيف الدور الإعلامي ضد التغول الاحتلالي وسياسة القتل اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية وتخليص القضية الفلسطينية من الهيمنة الامريكية، التي تمثل شريان الحياة بالنسبة لبقاء الاحتلال وجيشه الذي لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم يوميا بحق الفلسطينيين.

الفصائل الفلسطينية مطالبة بالتخلي عن صراعاتها الفكرية والسياسية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصالحها الشخصية، والحزبية، والفئوية، والعمل بكل قوة على توحيد الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية الاحلالية، المتمثلة بتهويد واسرلة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتهويد كل فلسطين التاريخية، ولعب دور اكثر فعالية والعمل على تعزيز الصمود الفلسطيني والتمسك بالأرض والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي يدور حولها الصراع مع الاحتلال الاحلالي.

"الموالاة والمعارضة" عليها إعادة تنظيم صفوفها والقبول بالشراكة السياسية، (شركاء في الميدان شركاء في السياسية) وتكريس الجهد السياسي المشترك وتوجيه البوصلة الفلسطينية نحو تحقيق طموحاته السياسية وحقوقه الوطنية وحق تقرير المصير والحرية والاستقلال، وبقاء قضية الشعب الفلسطيني حية، والتأكيد على ان الشعب الفلسطيني يخوض مرحلة التحرر الوطني وفق قرارات الشرعية والقانون الدولي لتجسيد الهوية والرواية الوطنية على المستوى الدولي والإقليمي، بعد فشل اتفاق أوسلو وفرض الحقائق الاستيطانية الاحلالية التهجيرية لفرض السيادة والاسرلة على ارض فلسطين التاريخية. الكل الفلسطيني مدعو اليوم للخروج من مأزق الانقسام الداخلي الاسود، وتبني استراتيجية وبرامج واليات عمل تتصدى وتواجه الحكومة الكاهانية التي تشن اخطر هجوم لتصفية القضية الفلسطينية، لحسم الصراع لصالح الاحتلال الاحلالي، ولمواجهة العدوان العسكري الاحتلالي بكل أشكاله.

الانتهاكات وممارسات الجيش الاحتلالي الصارخة والاعمال الهمجية لحرمة المسجد الأقصى المدانة دوليا وإقليميا وفلسطينيا، واشعال حالة العنف بالمسجد الأقصى دفع الفلسطينيين لمقاومة الاعمال الهمجية الاحتلالية، كحق فلسطيني للدفاع عن رمز إسلامي مقدس ومشروع لشعب يقع تحت الاحتلال، شرعته القوانين والمواثيق الدولية، ومواجهة الانتهاكات الاحتلالية ضد المصليين في المسجد الأقصى في شهر رمضان، وما تبعه من اطلاق للصواريخ من لبنان وقطاع غزة، ما أعاد القضية الفلسطينية الى صدارة الراي العام العالمي ومؤسساته الدولية.

الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات وممارسات الاحتلال الاحلالية على مدار قرن من الزمان، رفع من حالة الغليان والغضب والكفاح والنضال والثورة ضد ابشع احتلال استيطاني عنصري، ورد على محاولات فرض المفهوم والرؤية التلمودية التي تستهدف فلسطين التاريخية، رافضا "استخدام المفاهيم التلمودية لخدمة مصالح استعمارية في القدس والضفة الغربية المحتلتين" ورفض سياسة "التقسيم الزماني والمكاني للأقصى" وفق الأعراف الدولية والقانون الدولي والأمم المتحدة.