حركة المبادرة الوطنية تطالب الاونروا بعدم تقليص خدماتها والايفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها

وطن: أعربت حركة المبادرة الوطنية عن دعمها وإسنادها للعاملين في كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الاونروا الذين يواجهون ظروفا صعبة جراء ما تقوم به إدارة الاونروا بين الفينة والأخرى من اجراءات التقليص التي تطال حقوقهم الوظيفية بما فيها حقوقهم المالية والاستيعاب في الوظائف الجديدة.

ووجهت حركة المبادرة الوطنية التحية لجموع العاملين الذين عبروا بالتزامهم بالمحافظة على حقوقهم وعدم المساس بها تحت أي من الظروف والمبررات.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية الاونروا بعدم تقليص خدماتها في مختلف مناطق عملياتها الخمس بما فيها كافة المخيمات الفلسطينية و ان تواصل جهودها لتوفير الدعم اللازم لموازنتها لضمان الايفاء بالتزاماتها إزاء تقديم الخدمات الاغاثية و التشغيلية دون انتقاص وكذلك تطالب بتنفيذ الوعود والالتزامات التي أخذتها على عاتقها تجاه العاملين فيها و تجاه ضمان استمرار الخدمات الحيوية بما فيها الصحية و التعليمية للاجئين و المخيمات الفلسطينية و عدم التهرب منها.

واكدت المبادرة الوطنية ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لمؤامرة تصفية وكالة الغوث الدولية بهدف تصفية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.