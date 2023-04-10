واشنطن تخشى من أن الوثائق المسربة قد تقوض العلاقات مع الحلفاء

وطن: قالت قناة CNN، إن تسريب وثائق سرية للبنتاغون يثير القلق الشديد بين المسؤولين الأمريكيين، لأن الوثائق تؤكد أن واشنطن تتجسس على الأعداء والحلفاء.

ووفقا للقناة، يخشى الجانب الأمريكي، من أن يؤدي هذا الوضع إلى تعريض مصادر المعلومات للخطر، وإلى تقويض علاقات دولية في غاية الأهمية.

وأضافت القناة التلفزيونية: "سمحت وثائق البنتاغون الفائقة السرية التي تم تسريبها، بخلق تصور عن كيفية تجسس الولايات المتحدة على الحلفاء والأعداء، مما أثار قلق المسؤولين الأمريكيين الذين يخشون أن تتعرض مصادر المعلومات السرية للخطر وأن تهتز بعض العلاقات الدولية الهامة".

وأشارت القناة إلى أن بعض هذه الوثائق، التي تؤكد المصادر الرسمية الأمريكية على أنها حقيقية، تكشف حجم التنصت الذي تمارسه الولايات المتحدة تجاه حلفاء رئيسيين لها بما في ذلك كوريا الجنوبية وإسرائيل وأوكرانيا.

في وقت سابق ذكرت الأنباء أن وزارة الدفاع الأمريكية، تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس. ويزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية.