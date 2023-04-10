مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس

وطن: اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الاثنين، بين مقاومين وقوات الاحتلال، بعد اقتحام الأخيرة مدينة نابلس، ومخيم العين التابع لها.

واستقدمت قوات الاحتلال تعزيزات كبيرة في عملية الاقتحام، وقام الأهالي بالتصدي بالحجارة والزجاجات الفارغة للقوات التي اقتحمت المدينة والمخيم.

وداهمت قوة كبيرة من الاحتلال منزل الشاب عبد الرحمن عكوبة، قبل أن تقوم باعتقاله من منزله، في منطقة الجبل الشمالي بنابلس.

وخلال الاقتحام، تصدى مقاومون بالبنادق الرشاشة لقوات الاحتلال، واندلعت اشتباكات عنيفة في المنطقة.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة أحد الشبان بشظايا في اليد، نتيجة إطلاق الاحتلال الرصاص بكثافة على المنازل.