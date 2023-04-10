اصابات واعتقالات ومداهمات يشنه الاحتلال في مدن الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مدن مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن عكوبة عقب اقتحام منزله في منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة من مدينة نابلس ودارت مواجهات واشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واقتحمت تلك القوات مخيم العين وسط اشتباكات مسلحة عنيفة شهدها المخيم، وإلقاء للعبوات الناسفة محلية الصنع "الأكواع".

وافادت جمعية الهلال الاحمر عن اصابة شابين بشظايا رصاص وواحدة جرح باليد وعدد من حالات الاختناق بالغاز خلال اقتحام مخيم العين في نابلس، وتم تقديم العلاج للمصابين ميدانيا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصعب اخليل عقب اقتحام منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غربي رام الله.

واقتحمت قوات أخرى مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وفتشت عددًا من المنازل.